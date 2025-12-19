Contraddittorio preventivo, prova di resistenza con meno margini di incertezze

Il contraddittorio preventivo è istituto che si rivolge alla fase istruttoria del procedimento tributario e non istituto di carattere processuale. Per questo motivo, la prova di resistenza che deve offrire il contribuente al fine di eccepire l’annullabilità dell’accertamento emesso in assenza del contatto preliminare consiste nell’evidenziare esclusivamente elementi di fatto non considerati dall’Ufficio, e non anche le argomentazioni giuridiche potenzialmente invalidanti l’atto di accertamento.

Le...