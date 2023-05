Contratti complessi, la garanzia aggiuntiva (gratuita) va riportata come introito separato di Vittorio Laus e Andrea Vasapolli









Si ipotizzi il caso di una società che abbia stipulato un contratto con un cliente per la vendita di 20 computer, il quale preveda l’estensione gratuita per ulteriori due anni della garanzia prevista ex lege. Tale contratto, inoltre, prevede che il pagamento del prezzo debba essere effettuato nel termine di 120 giorni dalla data della fattura. Il contratto di riferimento è quindi uno solo e non prevede espliciti elementi di variabilità.

Il prezzo complessivo del contratto è pari a 10mila euro e, essendo...