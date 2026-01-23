Contratti di rete agricola, sì alla cessione di quote di prodotto
Con la legge di Bilancio viene eliminato il divieto di cessione imposto dalla risoluzione del 2017
Nel contratto di rete agricola è ammessa la cessione della quota di prodotto ad altri retisti. La legge di Bilancio 2026 (legge 199 del 2025) modifica l’articolo 1-bis, comma 3, del Dl 91 del 2014 che disciplina i contratti di rete in ambito agricolo.
La rete è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere...