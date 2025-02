Contratti di sviluppo, riserva di 100 milioni per la moda

Contratti di sviluppo, per il settore moda riserva di 100 milioni. Cambiano i programmi ammissibili per il turismo, che non saranno più vincolati da continuità territoriale in caso di progetti congiunti e dovranno stimolare la destagionalizzazione. Sono ridefinite le priorità per la ricerca e sviluppo e sale l’importo ammissibile per i progetti agroindustriali.

L’istituzione della riserva avviene col decreto 23 gennaio 2025, mentre le altre modifiche, relative allo sportello generale dei contratti...