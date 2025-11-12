Controlli doganali, procedure uniformi negli uffici
Confronto a Roma sulla gestione delle operazioni internazionali
Nel commercio internazionale bisogna puntare, ampliando e approfondendo le competenze, alla affidabilità degli operatori per sviluppare con le autorità una collaborazione che consenta alle imprese di velocizzare la procedura di sdoganamento delle merci evitando l’applicazione di gravi sanzioni.
In termini di sanzioni, poi, il sistema normativo doganale nazionale dà ampi spazi di regolarizzazione di eventuali errori commessi dalle imprese sia sul piano amministrativo (ravvedimento operoso, articolo...