Adempimenti

Controlli doganali, procedure uniformi negli uffici

Confronto a Roma sulla gestione delle operazioni internazionali

di Gaetana Rota e Benedetto Santacroce

Nel commercio internazionale bisogna puntare, ampliando e approfondendo le competenze, alla affidabilità degli operatori per sviluppare con le autorità una collaborazione che consenta alle imprese di velocizzare la procedura di sdoganamento delle merci evitando l’applicazione di gravi sanzioni.

In termini di sanzioni, poi, il sistema normativo doganale nazionale dà ampi spazi di regolarizzazione di eventuali errori commessi dalle imprese sia sul piano amministrativo (ravvedimento operoso, articolo...

Gli ultimi contenuti di Adempimenti