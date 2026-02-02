Controlli sui residenti con redditi esteri di lavoro
Verifiche con lo scambio dei dati: come far valere (almeno) le ritenute subite
Negli ultimi mesi si è intensificata l’attività dell’agenzia delle Entrate nei confronti di contribuenti residenti in Italia che hanno svolto attività di lavoro dipendente all’estero, talvolta anche per importi non elevati, emersi tramite lo scambio automatico di informazioni tra Stati. Si tratta del classico caso di chi omette la tassazione di quei redditi in Italia – anche omettendo la presentazione della dichiarazione – nell’erroneo presupposto che la ritenuta subita all’estero esaurisca l’imposizione...