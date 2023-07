Controversie tributarie pendenti in Cassazione, le indicazione delle Entrate sulla rinuncia agevolata

Link utili Entrate, circolare 21/E/2023 Circolare

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Pronte le indicazioni sulla “rinuncia agevolata” alle liti tributarie in Cassazione in cui è parte l’agenzia delle Entrate. Con la circolare 21/E del 26 luglio l’Agenzia torna sulla misura prevista dall’ultima legge di Bilancio come alternativa alla “definizione agevolata” delle liti pendenti (i precedenti interventi sono la circolare 2/E e la circolare 6/E).

Il documento di prassi approfondisce il campo di applicazione e l’oggetto di questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie...