Cooperative agricole, incerto il bonus per gli investimenti
Titolari di reddito d’impresa, per le particolari caratteristiche non hanno possibilità di fruire dell’iperammortamento e non è certa la possibilità di beneficiare del credito d’imposta per i soggetti agricoli che calcolano il reddito su base catastale
Anche le società cooperative, comprese quelle agricole, in quanto titolari di reddito d’impresa, possono avvalersi della agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2026 (legge 199, commi da 427 a 436) nota come “iperammortamento” nella modalità della maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisto dei beni agevolabili Industria 4.0 e 5.0 per la determinazione delle quote di ammortamento, agevolazione applicabile per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 ...