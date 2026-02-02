Imposte

Cooperative agricole, incerto il bonus per gli investimenti

Titolari di reddito d’impresa, per le particolari caratteristiche non hanno possibilità di fruire dell’iperammortamento e non è certa la possibilità di beneficiare del credito d’imposta per i soggetti agricoli che calcolano il reddito su base catastale

di Gianni Allegretti e Giorgio Gavelli

Anche le società cooperative, comprese quelle agricole, in quanto titolari di reddito d’impresa, possono avvalersi della agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2026 (legge 199, commi da 427 a 436) nota come “iperammortamento” nella modalità della maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisto dei beni agevolabili Industria 4.0 e 5.0 per la determinazione delle quote di ammortamento, agevolazione applicabile per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 ...

Correlati

Una dotazione di appena 2,1 milioni per i titolari di reddito agrario - di Francesco Giuseppe Carucci

Gli ultimi contenuti di Imposte