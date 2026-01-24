Cooperative compliance, ai nastri di partenza i corsi per gli avvocati
Da lunedì 2 via alle lezioni. Per i commercialisti start atteso a fine febbraio
Nella griglia di partenza gli avvocati sono pronti a scattare. Per i commercialisti ultime limature tecniche alla macchina che dovrebbe essere pienamente operativa da fine febbraio. I corsi per i certificatori del tax control framework entrano nel vivo. Per gli avvocati c’è già una data di inizio delle lezioni fissata in calendario per lunedì 2. La formazione è stata delegata dal Cnf (Consiglio nazionale forense) alla Fondazione della Scuola superiore dell’Avvocatura. La struttura sarà articolata...