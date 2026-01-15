Correttivo Irpef Ires: tutte le novità dai controlli del Fisco agli errori contabili
Il Dlgs 192/2025 incide su cooperative compliance, gestione degli errori contabili e operazioni su holding e partecipazioni
Il Dlgs 192/2025 del 18 dicembre scorso (in «Gazzetta Ufficiale» il giorno seguente) introduce disposizioni correttive e di coordinamento in materia di Irpef e Ires, finalizzate ad armonizzare la disciplina con i recenti interventi in capo alla riforma fiscale nonché rendere il sistema più coerente, equo e applicabile.
L’intervento opera su più fronti della fiscalità d’impresa, incidendo in modo significativo su cooperative compliance, gestione degli errori contabili e operazioni su holding e partecipazioni: le nuove disposizioni ampliano l’accesso al regime collaborativo anche senza certificazione, riducono gli spazi di correzione degli errori, con effetti immediati sui bilanci. Significative, inoltre, le semplificazioni sul realizzo controllato e le novità in materia di accesso agli atti. Ecco gli approfondimenti di NT + Fisco.