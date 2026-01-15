SpecialiImposte

Correttivo Irpef Ires: tutte le novità dai controlli del Fisco agli errori contabili

Il Dlgs 192/2025 incide su cooperative compliance, gestione degli errori contabili e operazioni su holding e partecipazioni

Il Dlgs 192/2025 del 18 dicembre scorso (in «Gazzetta Ufficiale» il giorno seguente) introduce disposizioni correttive e di coordinamento in materia di Irpef e Ires, finalizzate ad armonizzare la disciplina con i recenti interventi in capo alla riforma fiscale nonché rendere il sistema più coerente, equo e applicabile.

L’intervento opera su più fronti della fiscalità d’impresa, incidendo in modo significativo su cooperative compliance, gestione degli errori contabili e operazioni su holding e partecipazioni: le nuove disposizioni ampliano l’accesso al regime collaborativo anche senza certificazione, riducono gli spazi di correzione degli errori, con effetti immediati sui bilanci. Significative, inoltre, le semplificazioni sul realizzo controllato e le novità in materia di accesso agli atti. Ecco gli approfondimenti di NT + Fisco.

Settimana FiscaleAdempimento collaborativo e Tcf, le novità 2026 per rafforzare la trasparenza fiscaledi Giulia Amici e Lorenzo LodoliSettimana FiscaleErrori contabili, la stretta sulle correzionidi Daniele Delfrate e Marco PiazzaSettimana FiscaleNuovo accesso agli atti, criticità pratiche e casi di utilitàdi Laura AmbrosiSettimana FiscaleHolding e partecipazioni, regole più semplici per il realizzo controllatodi Alberto Russo e Annalisa DomiziSettimana FiscaleErrori contabili, con i nuovi criteri di correzione impatti immediati sui bilancidi Luca Magnano San LioErrori contabili fino al 2023 senza iter semplificatodi Luca GaianiSettimana FiscaleCooperative compliance, domande di adesione anche senza certificazionedi Roberta Braga
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

La guida «Errori contabili» a cura di Fabio Avenale e Luca Nobile

Gli ultimi contenuti di Speciali