Correttivo Irpef Ires: tutte le novità dai controlli del Fisco agli errori contabili

Il Dlgs 192/2025 del 18 dicembre scorso (in «Gazzetta Ufficiale» il giorno seguente) introduce disposizioni correttive e di coordinamento in materia di Irpef e Ires, finalizzate ad armonizzare la disciplina con i recenti interventi in capo alla riforma fiscale nonché rendere il sistema più coerente, equo e applicabile.

L’intervento opera su più fronti della fiscalità d’impresa, incidendo in modo significativo su cooperative compliance, gestione degli errori contabili e operazioni su holding e partecipazioni: le nuove disposizioni ampliano l’accesso al regime collaborativo anche senza certificazione, riducono gli spazi di correzione degli errori, con effetti immediati sui bilanci. Significative, inoltre, le semplificazioni sul realizzo controllato e le novità in materia di accesso agli atti. Ecco gli approfondimenti di NT + Fisco.

Adempimento collaborativo e Tcf, le novità 2026 per rafforzare la trasparenza fiscale

Errori contabili, la stretta sulle correzioni

Nuovo accesso agli atti, criticità pratiche e casi di utilità

Holding e partecipazioni, regole più semplici per il realizzo controllato

Errori contabili, con i nuovi criteri di correzione impatti immediati sui bilanci

Errori contabili fino al 2023 senza iter semplificato