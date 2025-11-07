Corrispettivi e pagamenti elettronici, il provvedimento per l’integrazione
Il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025 dà attuazione alla norma introdotta dalla legge di Bilancio 2025, che prevede la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, definendo le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware e software, attraverso il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento con il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi...
I punti chiave
Reti d’impresa: funzionamento, finalità e opportunità per le aziende
di Cristina Odorizzi