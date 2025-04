Corsa a ostacoli per compensare i crediti della dichiarazione Iva

Anche se quest’anno chi ha aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) per il 2024 e il 2025, per compensare il credito annuale Iva superiore a 5mila euro e fino a 70mila euro, non deve richiedere il visto di conformità nel modello Iva 2025, la compensazione per più di 5mila euro è possibile solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello, la cui scadenza è il prossimo 30 aprile 2025.

Senza visto

Le compensazioni interne del credito Iva (cioè Iva da Iva in liquidazione periodica) sono...