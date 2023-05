Corsi di formazione, niente esenzione Iva per i docenti di Giorgio Emanuele Degani

Link utili Entrate, risposta a interpello 279/2023 Altri provvedimenti

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Le prestazioni didattiche erogate da docenti dotati di partita Iva in quanto professionisti nell’ambito di corsi erogati e gestiti da soggetti terzi, non sono ammesse a godere dell’esenzione dall’Iva in base all’articolo 10, comma 1, n. 20, del Dpr 633/1972, sempre che non si tratti di insegnamenti e lezioni impartiti a titolo personale. Ciò in quanto l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività professionale esercitata dal soggetto. Inoltre, sono assoggettate a Iva anche le docenze...