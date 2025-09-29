CPB: chiarimenti all’ultimo minuto sulle cause di esclusione

In vista del termine finale del 30 settembre 2025 per aderire, da parte dei soggetti ISA, al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, l’Agenzia delle entrate con tre FAQ del 25 settembre 2025 chiarisce l’applicazione delle cause di esclusione che riguardano studi associati e relativi associati muniti di autonoma partita IVA nonché la causa di cessazione per una ditta individuale che ha posto in essere la cessione di un ramo di azienda.

L’adesione al CPB

Tenuto contro che entro il 30...