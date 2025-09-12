Cpb e valore della produzione netta per le holding operative
Tenendo conto che entro il 30 settembre 2025 i soggetti interessati dal concordato preventivo biennale devono manifestare l’eventuale adesione alla proposta concordataria per i periodi d’imposta 2025 e 2026, l’agenzia delle Entrate, con propria Faq del 3 settembre 2025, ha chiarito le modalità di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap per le così dette Holding operative, sempre ai fini del Cpb.
Cpb e imposta sostitutiva
L’articolo 9, comma 3, primo periodo, del Dlgs 13 del 12 febbraio 2024, dopo...