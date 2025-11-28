Cpb, provvigioni di ingresso a favore dei consulenti finanziari
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 67/E del 20 novembre 2025, ha fornito chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 16 del Dlgs 13/2024 nei confronti dei consulenti finanziari e delle così dette provvigioni di ingresso che a questi possono essere riconosciute.
Le norme sul Cpb con riferimento al reddito d’impresa
Tenuto conto che ai consulenti finanziari possono essere riconosciute, in presenza di determinate condizioni, delle provvigioni di ingresso, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 67/E del 20 novembre 2025, ...