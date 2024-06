Crediti 4.0, compensazioni sospese per trenta giorni

Compensazione sospesa per 30 giorni per i crediti di imposta su investimenti 4.0. In attesa di acquisire i dati relativi alle comunicazioni ex post effettuate al Gse, l’agenzia delle Entrate mette in congelatore gli F24 con codici tributo riguardanti i crediti 4.0 aventi come anno di riferimento il 2023 o il 2024. Questa modalità di gestione dei dati sta generando preoccupazione tra gli operatori che rischiano di trovarsi, dopo 30 giorni dalla scadenza del versamento, con uno scarto del modello F24...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi