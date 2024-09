Crediti d’imposta, valida la compensazione presentata alla fine dell’anno nei giorni festivi

Lo scarto di un modello F24 contenente una compensazione di un credito d’imposta in scadenza a fine anno è illegittimo anche se, per effetto dei giorni festivi, il sistema lo acquisisce nell’anno nuovo. È il principio affermato dalla Cgt di primo grado di Padova con la sentenza 319/1/2024 (presidente e relatore Campanile). Si tratta di una casistica che potrebbe presentarsi con una certa frequenza, in particolare se in prossimità della fine dell’anno si addensano vari giorni festivi consecutivi....

