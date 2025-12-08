Diritto

Crediti professionali, il compenso forfettario non basta per l’onere probatorio

Il Tribunale di Catania spiega quando il credito può essere ammesso al passivo con il privilegio

di Filippo D'Aquino e Gianluca Minniti

Più si incrementano gli strumenti concorsuali, più crescono (a valle nella procedura liquidatoria) i contenziosi afferenti i crediti professionali sorti a monte per le attività di consulenza svolte nell’ambito dei precedenti tentativi di risanamento.

A fronte di orientamenti nella giurisprudenza di merito che denotano un progressivo irrigidimento nella valutazione delle istanze di ammissione al passivo, la precisa individuazione del perimetro e della natura della prestazione resa e la prova...

