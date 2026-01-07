Crediti da reato, il privilegio nasce con la trascrizione del sequestro: prevale l’ipoteca se iscritta prima
Il privilegio speciale della parte civile sorge quando si formalizza il sequestro conservativo penale. Nel conflitto con l’ipoteca, secondo le Sezioni unite con la sentenza 34681/2025 conta la priorità della pubblicità
Il privilegio speciale immobiliare che assiste i crediti da reato della parte civile può entrare in conflitto con il credito ipotecario vantato sullo stesso immobile da un istituto di credito. Come risolvere è il tema della sentenza 34681/2025 resa dalla Cassazione a Sezioni unite.
Ma andiamo con ordine. A garanzia del credito risarcitorio fondato ...
