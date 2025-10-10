Crediti retributivi soci coop, la prescrizione decorre dalla fine del rapporto
Dopo differenti letture, la Cassazione opta per per la loro piena assimilazione ai lavoratori subordinati con un rischio di contenzioso prolungato
Anche per i crediti di lavoro dei soci lavoratori di cooperativa il termine di prescrizione comincia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, non durante la sua pendenza. Con l’affermazione di questo principio la Cassazione (sentenza 26958 del 7 ottobre 2025) interviene su un tema di grande rilevanza per questa particolare forma di lavoro.
La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza formatasi a partire dalla sentenza 26246/2022, che ha tratto alcune conseguenze interpretative...