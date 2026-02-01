Crediti R&S, via libera dei giudici alla certificazione post recupero
Dalla giurisprudenza di merito anche uno stop al Manuale di Frascati
Sul contenzioso di merito riguardante i recuperi del credito R&S fruito dalle imprese (ex articolo 3, Dl 145/2013) nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019, si registrano – oltre agli orientamenti delineati nel quaderno Mef 5/2025 (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 gennaio) – alcune sentenze che si soffermano su aspetti comuni nell’ambito delle contestazioni, quali la valenza della certificazione ottenuta dall’impresa in presenza di una violazione già constatata (o addirittura accertata) e l’applicabilità...