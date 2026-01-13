Credito al consumo, informazioni tempestive

Una profonda riscrittura della disciplina del credito ai consumatori. È quella che deriva dal Dlgs 212/2025, in vigore dal 10 gennaio 2026, che recepisce la direttiva Ue 2023/2225 (la cosiddetta Ccd 2). Non si tratta di un semplice aggiornamento della normativa esistente, ma di un intervento di sistema, destinato a incidere in modo significativo sui rapporti tra intermediari e clientela retail, ampliando l’ambito applicativo delle regole che disciplinano questa materia e rafforzando la tutela del...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi