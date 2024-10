Credito ricerca e sviluppo, non basta il solo brevetto

La semplice brevettabilità di un sistema o di un bene non genera automaticamente l’emersione di un credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, poiché a tal fine occorre che le attività di ricerca e sviluppo assumano le caratteristiche della cosiddetta “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”, cosi come indicate nell’articolo 2 del Dm 27/05/2015, attuativo della disciplina inerente il credito d’imposta per ricerca e sviluppo. È questo il principio...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi