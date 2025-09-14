Credito R&S, bocciato il recupero dell’ufficio senza il parere del Mise
Annullato l’atto dell’Agenzia: l’intervento tecnico del ministero non è facoltativo
Con la sentenza 3180/16/2025, la Cgt di Milano ha annullato l’atto di recupero con cui l’ufficio contestava la spettanza del credito d’imposta per ricerca e sviluppo fruito da un contribuente nel 2019, relativo a investimenti tecnici svolti nel 2018. L’Agenzia aveva disconosciuto il beneficio, ritenendo le attività aziendali meri perfezionamenti di prodotti esistenti e non vere e proprie iniziative di ricerca, applicando in via interpretativa i requisiti del Manuale di Frascati e senza acquisire ...