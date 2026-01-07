Credito R&S non spettante se manca il requisito della innovatività

La stratificazione normativa e le incertezze interpretative sul credito ricerca e sviluppo, segnatamente sull’applicabilità retroattiva dei requisiti del Manuale di Frascati, hanno generato un contenzioso dispendioso con effetti negativi sugli investimenti.

Sono queste alcune interessanti considerazioni svolte dal Dipartimento di Giustizia tributaria nel «quaderno» dedicato alla giurisprudenza sul credito ricerca e sviluppo.

Nelle conclusioni viene anche evidenziato che secondo il recente Atto di indirizzo...