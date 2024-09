Cripto-attività al bivio tra imposta di bollo e Ivaca

La legge di Bilancio 2023 (legge 197/22) ha esteso il regime dell’imposta di bollo proporzionale (2 per mille annuo), originariamente previsto per i “prodotti finanziari”, anche alle cripto-attività detenute dai clienti residenti in Italia presso i Crypto-asset service provider (Casp). Alternativa all’imposta di bollo, quando non c’è un intermediario residente, è la nuova imposta sul valore delle cripto-attività (Ivaca), anch’essa applicata nella misura del 2 per mille in capo ai soggetti residenti...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi