Cripto-attività, focus sul ruolo degli intermediari

L'emanazione del Dlgs n. 129/2024 e l'imminente termine inziale di piena applicabilità del Regolamento MiCA portano in primo piano il ruolo degli operatori che prestano servizi connessi a gestione, utilizzo e conservazione di cripto-attività, chiamati ad assolvere a ruoli ed obblighi sempre più impegnativi. Al contempo, la risposta ad interpello n. 181/2024 offre l'occasione per un inquadramento del ruolo che tali intermediari possono (o devono) svolgere per garantire la corretta attuazione dei rapporti d'imposta che sorgono dalla detenzione di cripto-attività da parte dei contribuenti italiani. Ne risulta un quadro complessivo che assegna un ruolo decisivo agli intermediari, a garanzia delle posizioni tanto degli investitori quanto dell'Erario.