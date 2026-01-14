Criptoattività, dal 2026 aliquota agevolata per gli Emt e nuovi obblighi Isee

Il tema della tassazione dei proventi da criptoattività ha trovato spazio anche nella recente legge di Bilancio 2026 di ultima approvazione, in cui, con una parziale inversione di rotta rispetto alla manovra finanziaria dell’anno precedente, viene esclusa dall’innalzamento dell’aliquota del 33% una particolare categoria di stablecoin emessa da operatori specificatamente autorizzati e vigilati, ossia gli “e-money token” legati alla valuta euro. Benché si tratti di asset non ancora diffusi nel mercato finanziario nazionale, non è da escludere che il favor emerso nel testo definitivamente approvato possa accelerarne il processo di emissione e diffusione. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, le criptovalute entrano a pieno titolo nel patrimonio mobiliare ai fini Isee.