Crisi d’impresa, crescono le domande per il percorso di emersione anticipata Secondo il Report Unioncamere-Infocamere, nel primo semestre 2024 le istanze per la composizione negoziata sono aumentate del 53,5% rispetto al 2023. Sono già 167 le aziende che hanno individuato una via di risanamento e 8.250 i posti di lavoro salvaguardati