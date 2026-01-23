Crisi d’impresa, l’esperto valuta la coerenza del piano di accordo con il percorso di ristrutturazione
Eventuali osservazioni e commenti al documento del Consiglio nazionale dei commercialisti possono essere inviati entro il 16 febbraio
Il documento del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e della Fondazione commercialisti sulle funzioni dell’Esperto nella composizione negoziata della crisi, messo in consultazione dal 23 gennaio al 16 febbraio, fornisce alcune indicazioni anche sul ruolo che tale figura deve svolgere con riguardo alla proposta di accordo transattivo sui debiti tributari che l’impresa debitrice può formulare alle agenzie fiscali (Entrate e Dogane) e all’agente della riscossione ai sensi del comma 2-bis ...