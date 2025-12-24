D. Lgs. 186 del 04.12.2025: Terzo settore, sport e IVA - quarta parte

In Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 186 del 4 dicembre 2025, entrato in vigore il 13 dicembre 2025, che reca «Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto» e che contiene, tra le altre, le norme sulla disciplina della detrazione Iva per gli enti non commerciali.

La detrazione IVA per gli enti non commerciali

