Da Casse e fondi pensione vale anche l’impegno all’investimento in venture capital

Anche dopo l’approvazione della conversione del Dl 95/2025 (decreto Economia), resta aperto il capitolo sugli incentivi fiscali agli investimenti in start up innovative da parte di casse di previdenza e fondi pensione. Alcuni nodi interpretativi non sono ancora stati risolti, dato che l’articolo 18 ha subito solo modifiche formali, e si auspica che vengano affrontati con chiarimenti interpretativi piuttosto che con nuove modifiche legislative.

Soglie minime di investimento

L’articolo 18 del Dl 95/2025 interviene sulle regole introdotte...