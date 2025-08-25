Da Casse e fondi pensione vale anche l’impegno all’investimento in venture capital
Più tempo per acquisire quote rilevanti per l’agevolazione fiscale. La norma riveste carattere di interpretazione autentica
Anche dopo l’approvazione della conversione del Dl 95/2025 (decreto Economia), resta aperto il capitolo sugli incentivi fiscali agli investimenti in start up innovative da parte di casse di previdenza e fondi pensione. Alcuni nodi interpretativi non sono ancora stati risolti, dato che l’articolo 18 ha subito solo modifiche formali, e si auspica che vengano affrontati con chiarimenti interpretativi piuttosto che con nuove modifiche legislative.
Soglie minime di investimento
L’articolo 18 del Dl 95/2025 interviene sulle regole introdotte...