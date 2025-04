Da Lazio, Sardegna e Calabria incentivi per l’artigianato

Da Lazio e Sardegna, aiuti per le imprese artigiane e dalla Calabria fondi per autoimpiego e autoimprenditorialità.

Lazio

Il Lazio ha lanciato un’ iniziativa per il settore artigiano regionale, stanziando fondi per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese locali. Il supporto è suddiviso in due tipi di progetti, ognuno con obiettivi e risorse per stimolare crescita, modernizzazione e valorizzazione del patrimonio artigianale laziale.

Sei milioni è la dotazione del bando: cinque sono destinati a investimenti...