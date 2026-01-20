Dac 7, ultimi giorni per trasmettere i dati sulle piattaforme digitali

Come fare perAdempimentiDac 7, ultimi giorni per trasmettere i dati sulle piattaforme digitalidi Alessandro MastromatteoN. 320 Gennaio 2026Quando Entro il 2 febbraio 2026Cosa scade Invio delle informazioni delle operazioni realizzate tramite piattaforma e-commercePer chi Gestori di piattaforma (con alcuni casi di esclusione ed esonero)Come adempiere Attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle EntrateContinua a leggere NT+ FiscoProva 1 mese a 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale Contenuti esclusivi sempre aggiornati Il Sole 24 ORE edizione digitale Schede e approfondimenti operativi Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediIndice1. In sintesi2. Soggetti obbligati3. Venditori esclusi4. Dati da comunicare e modalità5. SanzioniGli ultimi contenuti di Settimana Fiscale19 Gennaio 2026Tabelle Aci 2026, cresce il costo chilometrico per i veicoli fuori produzionedi Roberta Braga15 Gennaio 2026Adempimento collaborativo e Tcf, le novità 2026 per rafforzare la trasparenza fiscaledi Giulia Amici e Lorenzo Lodoli14 Gennaio 2026Errori contabili, la stretta sulle correzionidi Daniele Delfrate e Marco Piazza14 Gennaio 2026Criptoattività, dal 2026 aliquota agevolata per gli Emt e nuovi obblighi Iseedi Viviana Maria Cirrito13 Gennaio 2026Zes unica, come beneficiare dell’aumento della percentuale di riparto sul credito 2025di Roberto Bianchi e Debora Reverberi