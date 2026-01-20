Come fare perAdempimenti

Dac 7, ultimi giorni per trasmettere i dati sulle piattaforme digitali

di Alessandro Mastromatteo

N. 3

Settimana Fiscale

  • Quando Entro il 2 febbraio 2026

  • Cosa scade Invio delle informazioni delle operazioni realizzate tramite piattaforma e-commerce

  • Per chi Gestori di piattaforma (con alcuni casi di esclusione ed esonero)

  • Come adempiere Attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate

Settimana Fiscale

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. Soggetti obbligati
  3. 3. Venditori esclusi
  4. 4. Dati da comunicare e modalità
  5. 5. Sanzioni

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale