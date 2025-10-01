Dagli Ias/Ifrs agli Oic, la fattibilità e le implicazioni del cambio di framework

Oggi, la transizione ai principi contabili italiani e la conseguente applicazione dell’Oic 33 stanno tornando al centro dell’attenzione, in particolare a fronte del crescente numero di operazioni straordinarie, spesso di carattere transfrontaliero, eseguite da gruppi italiani che redigono il bilancio in accordo con i principi contabili nazionali. Non è un caso che proprio recentemente i testi normativi che disciplinano tali operazioni siano oggetto di aggiornamenti, come il il Dlgs 88 dello scorso scorso 23 giugno (cd. decreto correttivo).