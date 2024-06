Dal magazzino al premiale: i segreti degli Isa per il periodo d’imposta 2023

Isa per il periodo d’imposta 2023 con modifiche al regime premiale. Quadro contabile variato per far spazio alla rottamazione del magazzino. Nuova attività di agriturismo (in reddito d’impresa) esclusa dall’applicazione degli Isa (codice 1), in ipotesi di attività agricola determinata ai sensi dell’articolo 32 del Tuir (reddito agrario). Sono queste le novità di maggior rilievo contenute nella circolare 15/E/2024 del 25 giugno riguardante gli Isa applicabili al periodo d’imposta 2023.

Il documento...