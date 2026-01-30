Dall’affrancamento delle riserve gerarchia alla distribuzione di utili
La sostitutiva del 10% per Ires e Irap fa scattare la presunzione assoluta. La ripartizione non concorre a formare il reddito imponibile della società
La legge di Bilancio 2026 ripropone la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta, differendo, in sostanza, le scadenze della medesima disciplina straordinaria già prevista per il 2025 dall’articolo 14 del Dlgs 192/2024 attuato dal Dm Economia del 27 giugno 2025.
I commi 44 e 45 della legge 199/2025 stabiliscono che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al...