Dalle Entrate le istruzioni per calcolare rivalutazioni e affrancamenti 2023

Entrate, corcolare 16/E/2023

Pronti i chiarimenti sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni e sull’affrancamento dei redditi finanziari. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 16/E che fornisce indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti al 1° gennaio 2023, versando una imposta sostitutiva del 16 per cento. Una possibilità prevista da ultimo anche dalla legge di Bilancio 2023 e che per quest...