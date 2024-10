Dati al sistema Tessera sanitaria, entro il 7 ottobre correzioni senza sanzione

I dati di spesa sanitaria del primo semestre trasmessi il 30 settembre possono essere corretti, senza sanzioni, entro lunedì 7 ottobre (termine così prorogato perché il 5 ottobre cade di sabato). Per i dati non trasmessi, nessun termine di grazia per sanare l’omissione senza sanzioni, ma c’è la chance del ravvedimento operoso.

Le scadenze per correggere gli errori

Il decreto Adempimenti ha definitivamente stabilito che l’invio delle spese sanitarie avviene su base semestrale e che i dati del primo semestre vanno trasmessi entro il 30 ...