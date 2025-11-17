Imposte

Dazi sui pacchi extra Ue, anticipo dal 2026 con calcolo semplificato

Per l’applicazione dal 1° gennaio la commissione Ue dovrà lavorare a una media facilmente determinabile in relazione ad ampie categorie di beni

di Benedetto Santacroce

Con due mosse l’Unione europea cerca di intercettare e tassare i pacchetti di valore inferiore a 150 euro che, attraverso le piattaforme elettroniche, invadono dai Paesi terzi il mercato interno. Le misure, come vedremo, non hanno solo un obiettivo di gettito o di contrasto all’evasione, ma perseguono anche uno scopo di equità e di ecosostenibilità evitando, in particolare, che i beni destinati ai consumatori non rispettino le regole dell’economia circolare.

La prima misura, approvata definitivamente...

