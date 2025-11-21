Debiti successori pro quota agli eredi
Affetta da parziale nullità l’intimazione a uno solo degli eredi
Secondo il Tribunale di Napoli (giudice relatore dott.ssa Asprone) è parzialmente nullo o inefficace parziale il precetto con il quale il creditore intima ad uno solo degli eredi il pagamento dell’intera somma dovuta, non valendo, in questo caso, il principio di solidarietà pur se previsto nella garanzia originaria.
La vicenda trae origine da una fidejussione prestata nel 1996, innalzata nel 2004, con la quale una persona fisica (successivamente deceduta) aveva concesso garanzia per la società debitrice...