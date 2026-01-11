Debiti tributari, l’impatto sul fondo patrimoniale al test della Corte
Sul grado di «attaccabilità» dello strumento si continua a dare la parola ai giudici
Qual è il grado di “tranquillità” che può offrire il fondo patrimoniale, costituito in base agli articoli 167 e seguenti del Codice civile, a fronte dei debiti tributari contratti da un coniuge? A quali condizioni è possibile per l’agente della riscossione ottenere l’iscrizione ipotecaria sugli immobili conferiti nel fondo? Sono questioni che la giurisprudenza di merito e quella di legittimità si trovano spesso ad affrontare, relativamente a uno strumento che è sicuramente meno elaborato e performante...