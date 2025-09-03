Decreto fiscale: la conversione in legge – Prima parte
In Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, n. 108 del 30 luglio 2025 in vigore dal 2 agosto 2025 che, tra le altre, limita l’ambito soggettivo di applicazione del regime dell’addizionale IRPEF sui compensi variabili, ossia su bonus e stock options, percepiti dai dirigenti del settore finanziario
Spese di trasferta dei lavorati autonomi e diritti reali su beni immobili
