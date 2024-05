Definizione agevolata dei pvc, pronto il modello delle Entrate

L’adesione ai pvc (processi verbali di constatazione) trova il modello. A diffonderlo è stata l’agenzia delle Entrate che ha predisposto un fac-simile dopo l’entrata in vigore della disposizione contenuta nel decreto Accertamento (Dlgs 13/2024), che si applica per i processi verbali emessi dal 30 aprile 2024. Come precisa l’Agenzia in una sezione del proprio sito, con l’adesione a tale istituto, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) sono...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi