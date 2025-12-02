Delega unica, studi professionali con adeguamento a ritmi serrati
Conto alla rovescia per rivedere le procedure in vista dell’8 dicembre. Centrale la gestione dei dossier e delle prassi interne
Gli studi professionali devono censire le deleghe attive e organizzarsi per tempo per l’avvio della delega unica digitale. Ciascun contribuente non potrà delegare più di due intermediari, mentre in passato il limite era differenziato per singolo servizio.
L’avvio della delega unica
Il big bang avverrà l’8 dicembre: da quel momento, infatti, saranno disponibili le nuove procedure per la comunicazione digitale delle deleghe uniche conferite dai contribuenti agli intermediari. I vecchi sistemi saranno operativi sino al 5 dicembre...
