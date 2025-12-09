Deleghe uniche per i servizi online: negli studi fari puntati sull’annotazione quotidiana

Deleghe uniche da annotare giornalmente in un registro cartaceo o digitale a cura del responsabile designato, secondo le dettagliate istruzioni pubblicate dall’agenzia delle Entrate il 26 novembre scorso. Intanto, come ricordato in un comunicato congiunto da agenzia delle Entrate e agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), nell’area riservata agli intermediari dei siti di Entrate e Riscossione è disponibile un file con l’elenco delle deleghe attive e le relative scadenze, utile per monitorare e gestire...

