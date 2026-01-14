Denuncia danni meteo entro 30 giorni
Dichiarazione del sinistro tramite la piattaforma MyAgricat integrata nel Sian
Definite da Agricat Srl con la circolare n. 9 del 22 dicembre 2025 le modalità di presentazione delle denunce dei danni alle produzioni agricole da eventi catastrofali meteoclimatici da gelo o brina, siccità o alluvione per l’anno 2026.
Agricat Srl, costituita da Ismea, è il soggetto gestore del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, istituito con la legge 234/2021 e previsto dal Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027, ...