Deposito appello con la prova della notifica

La prova della notifica del ricorso o dell’appello va fornita, a pena di inammissibilità, mediante il deposito delle ricevute di accettazione e consegna nel formato .msg o .eml che è l’unica che consente di verificare il messaggio di posta e i suoi allegati e la data della notifica. E’ quanto si evince dall’ordinanza n. 32316/2025 con la quale la Cassazione pare avallare un recente filone della giurisprudenza di merito che ha suscitato alcune perplessità. Ma procediamo con ordine.

Il caso e la decisione

La controversia, ...