Derivazione, micro imprese con la coda del doppio binario
Le operazioni pregresse al 2025 restano con gestione duplice tra fisco e bilanci. L’eventuale riallineamento comporta un aggravio di costi
Derivazione rafforzata più estesa. Anche il decreto correttivo Irpef Ires (approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 20 novembre) interviene in materia, modificando nuovamente il perimetro dei soggetti che lo applicano, peraltro in un senso auspicato dalle imprese. Infatti, l’articolo 3, comma 1, del Dlgs estende la derivazione rafforzata anche alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata. La norma prevede una decorrenza dal periodo d’imposta successivo...